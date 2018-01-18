Отправленный на допэкспертизу учебник истории переиздан без спорных формулировок

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Учебник истории России для 10 класса, который Минобрнауки РФ направило на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук, был переиздан и больше не содержит спорных формулировок о событиях на Украине в 2014 году, которые не нашли понимания в Совете Федерации, заявили "Интерфаксу" в издательстве.

"Текущее издание учебника в части представления событий, происходивших на Украине в 2014 году, не содержит в себе спорных формулировок. В частности, события, происходившие в начале 2014 года в Киеве, названы государственным переворотом", - говорится в письме генерального директора корпорации "Российский учебник" (связана с ООО "Дрофа") Александра Брычкина, поступившем в агентство.

Брычкин отметил, что учебник "История России. 10 класс" был создан на основе Историко-культурного стандарта, в 2015 году прошел ряд авторитетных экспертиз, в том числе в РАН, причем заключения всех экспертиз были положительными. "На этом основании учебник был включен в федеральный перечень учебников и рекомендован к использованию при реализации программ общего образования", - говорится в письме.

Научно-методический совет по учебникам Минобрнауки под руководством министра Ольги Васильевой 27 декабря отправил на дополнительную экспертизу учебник новейшей истории России "История России: начало XX - начало XXI века" (авторы Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н.), выпущенное издательством "Дрофа", следует из протокола. Других учебников истории в этом протоколе не упоминалось.

В октябре 2017 года этот же учебник в своем выступлении на пленарном заседании упомянул сенатор от Крыма Сергей Цеков, приведя из него цитату о событиях весны 2014 года: "Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров". Позже в беседе с журналистами сенатор отметил, что его возмутило, что события на Украине в 2014 году названы "революцией".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после выступления Цекова на пленарном заседании заявила о "провокационной записи" в издании, и дала протокольное поручение комитету по науке, образованию и культуре СФ специально изучить разделы учебников истории, посвященные присоединению Крыма, и "оперативно принять меры", при этом поручив Минобрнауки "незамедлительно исправить" некорректные формулировки. Между тем, в корпорации "Российский учебник" "Интерфаксу" заявили, что считают, что Матвиенко не предъявляла претензий конкретно к учебнику Волобуева, Карпачева и Романова, а ее слова касались "всех школьных учебников истории", говорится в письме Брычкина.