Пользователей соцсетей обяжут делать ссылки при использовании материалов СМИ-иноагентов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пользователи соцсетей, например Facebook, перепечатывая на своих страницах материалы и сообщения от СМИ-иностранного агента, должны будут делать специальные ссылки, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию", - сказал Толстой, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он привел пример: "вот например, мы пишем, что ИГИЛ - запрещенная в РФ организация". "По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США", - сказал Толстой.

Соответствующий законопроект, как ожидается, Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшую пятницу. В нем есть положение, согласно которому "владельцы информационных ресурсов , не являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, и (или) российскими юридическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, при распространении материалов и (или) сообщений иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, должны указывать, что такие материалы и (или) сообщения созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

При этом в проекте закона отмечается, "форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

В свою очередь об обязанностях СМИ, признанных в РФ иноагентами, говорится в проекте приказа Минюста РФ, который размещен на едином портале проектов нормативных правовых актов в конце декабря.

Согласно документу СМИ, признанные иностранными агентами в РФ, будут обязаны сопровождать свои материалы указанием на то, что данные материалы изданы или распространены СМИ-иноагентом.

"Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, обязаны сопровождать материалы, издаваемые и (или) распространяемые ими, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в тексте проекта.

В нем не разъясняется, как именно признанная иноагентом редакция обязана указывать принадлежность к этой категории СМИ.

СМИ-иноагенты

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. 4 декабря, был обнародован указ президента о возложении на Минюст полномочий по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также принятию решений о включении в него иностранных СМИ. Положения закона позволяют признавать иностранные СМИ иноагентом, если они получают финансирование из-за рубежа.

Министерство юстиции в декабре обнародовало список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ (все американские): "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии".