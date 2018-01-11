Суд снял обвинение в сектанстве с пяти адептов "бога Кузи"

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг за истечением срока давности снял с пятерых адептов лидера религиозной секты Андрея Попова, известного как "бог Кузя", обвинения в участии в религиозном объединении, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

"Прекращено уголовное дело в части обвинения Фролушкиной Ж.В., Маркевич Г.М., Розановой Н.А., Розановой М.В., Греховой Е.И. в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.239 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черненко.

Он уточнил, что в связи с этим уголовное преследование в отношении Розановой и Греховой прекращено, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении им отменена.

С самого Попова обвинения в создании секты не сняты. Кроме того, он и еще трое его предполагаемых соучастников обвиняются по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в четверг сам Попов отверг в суде эти обвинения.