Подельника "Бога Кузи" задержали в Подмосковье

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Фигурант дела о хищении более 215 миллионов рублей по делу "Бога Кузи" Юрий Цукерман, также являющийся одним из руководителей секты, задержан в Подмосковье.

"Сотрудниками Главного следственного управления и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ФСБ России задержан 59-летний уроженец города Омска, который находился в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения свыше 215 млн. рублей", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о Цукермане, объявленном в розыск после хищения денег, которые были вещдоками по делу секты "Бога Кузи". Собеседник агентства добавил, что задержанный в Подмосковье Цукерман также был одним из руководителей секты.

"Следствием установлено, что данный гражданин изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн. рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу. Впоследствии в отношении мужчины следствием вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск", - рассказала Волк.

По ее словам, на банковских счетах фигуранта обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.

В октябре 2017 года в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщали, что в розыск объявлен похититель более 215 миллионов рублей из вещественных доказательств по делу "бога Кузи".

В сентябре 2007 года на территории Москвы Андрей Попов, 1977 года рождения, создал секту, провозгласив себя "богом Кузей", единственным руководителем, учителем и владыкой, якобы наделенным божественными знанием и силой. Секта представляла собой строгую иерархическую систему. В дальнейшем, по версии следствия, соучастники в составе организованной преступной группы под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили свыше 7 миллионов рублей.

В сентябре 2015 года в ходе обысков у членов секты "бога Кузи" было изъято более 43 млн рублей и свыше 100 тысяч долларов США. Ранее, в мае 2014 года, секта также оказывалась в поле зрения правоохранительных органов: тогда в квартирах, в которых организация проводила встречи, были обнаружены, в частности, редкие животные, а также 150 тысяч долларов и более 200 млн рублей.

Попов обвиняется в создании секты, а также по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".