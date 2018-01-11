Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода оттуда Вооруженных сил Украины.

"Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", - сказал Путин на встрече с главными редакторами печатных СМИ и информагентств в четверг в Москве.

Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии". "Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - заметил глава государства.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал Путин.

Он отметил также, что "есть и значительный боезапас". "Но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы также пригласить украинских военных, чтобы они смогли участвовать в утилизации боеприпасов", - сказал президент.