Путин по радио пожелал россиянам здоровья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетил редакцию издательского дома "Комсомольская правда", где осмотрел радиорубку и в прямом эфире пожелал россиянам здоровья.

Здесь Путин в четверг вечером проводит совещание с руководителями российских печатных изданий и информационных агентств.

Путин вошел в радиорубку во время прямого эфира. В компании главреда и гендиректора издательства Владимира Сунгоркина президент осмотрел помещение и стенд-музей. Там ему показали хоккейную клюшку Владислава Третьяка. "Можем и подарить", - пошутил Сунгоркин, однако Путин отказался.

Также президент попросил радиоведущих передать привет радиослушателям, но те предложили главе государства сделать это самому. Путин подошел к микрофону и поприветствовал россиян, поздравил с прошедшими праздниками и пожелал им здоровья.