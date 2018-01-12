Убийцу Немцова этапировали в колонию в Иркутск

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Двое осуждённых за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова Заур Дадаев и Хамзат Бахаев этапированы в колонии строгого режима Иркутска и Кирово-Чепецка, где находятся на карантине, сообщила "Интерфаксу" один из адвокатов обвиняемых Роза Магомедова.

"Я говорила с Дадаевым. Он находится на карантине в ИК-3 Иркутска, Бахаев - в ИК-11 Кирово-Чепецка", - сказала Магомедова.

Исправительное учреждение ФБУ ИК №3 ГУФСИН России по Иркутской области является исправительной колонией строгого режима для бывших работников судов и правоохранительных органов с лимитом наполнения 1252 места.

Адвокат уточнила, что защита пока не располагает информацией о месте отбывания наказания ещё двоих фигурантов дела - братьев Анзора и Шадида Губашевых.

Пятый осужденный Темирлан Эскерханов находится в Москве, так как в отношении него начался второй судебный процесс об оскорблении им следователя.

Вердикт по делу об убийстве Немцова

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения.

13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей каждый.

10 октября 2017 Верховный суд отменил осужденным штраф, в остальном оставив приговор без изменения.

З.Дадаеву, признанному виновным в исполнении убийства Немцова, назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Свою вину осужденные не признали.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.