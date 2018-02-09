Мосгордума изучит идею увековечить память Немцова на Большом Москворецком мосту

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит предложение об установке на Большом Москворецком мосту в центре Москвы памятного знака в честь политика Бориса Немцова на месте его гибели.

"Действительно, в Мосгордуму поступило такое обращение. Оно будет направлено в комиссию по монументальному искусству в соответствии с действующим законодательством", - заявил "Интерфаксу" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

В комиссию по монументальному искусству не входят депутаты, в ее составе эксперты - скульпторы, историки, архитекторы, художники. Эта комиссия принимает решение о целесообразности и месте установки того или иного произведения монументального искусства. В случае положительного решения затем принимается соответствующее постановление на пленарном заседании Мосгордумы.

С инициативой установки памятного знака Немцову на Большом Москворецком поступило в Мосгордуму от председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова. Финансирование проектирование, изготовления и установки памятного знака партия обязуется взять на себя.

На днях в США городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова. Церемония открытия площади Немцова состоится 27 февраля, в третью годовщину со дня убийства политика.