"Домик Канта" откроют в Калининградской области весной

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Калининградской области весной появится новый туристический объект, связанный с именем выдающегося философа Иммануила Канта, сообщил "Интерфаксу" директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов.

"В настоящее время подрядная организация активно занимается работами по реставрации старинного здания. Планируется, что они будут завершены к концу февраля, а уже весной "Домик Канта" станет новым туристическим объектом, посвященным великому философу", - сообщил Якимов. По его словам, в дальнейшем областной музей, филиалом которого будет являться новый объект, планирует развитие и расширение проекта. Намечено строительство еще двух зданий, закладка философского сада, создание прогулочной зоны, обустройство парковок и кемпинга.

Якимов напомнил, что средства на ремонт "Домика Канта" в размере 31 млн рублей были выделены из резервного фонда Президента РФ. Планируется, что отреставрированный "Домик Канта" станет центральным объектом историко-культурного комплекса, связанного с именем великого философа.

Старый дом в поселке Веселовка (бывший Юдшен) Черняховского района называют "Домиком Канта", так как здесь, по данным кантоведов, в 1748-1751 годах жил, работая учителем, Иммануил Кант. "Домик Канта" был выкуплен у владельца в 2014 году правительством Калининградской области, так как находился в запущенном состоянии. Было решено разработать историко-культурный туристический маршрут, связанный с именем философа, который, помимо "Домика Канта" объединит Кафедральный собор и "башню Канта" - руины замка Гросс Вонсдорф в поселке Курортное Правдинского района.

По данным ученых, Кант действительно жил и работал домашним учителем в доме пастора в деревне Юдшен в 1748-1751 годах. Дом, о котором идет речь, мог быть построен на фундаменте реально существовавшего домика пастора.