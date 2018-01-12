Следователь попросил не наказывать строго соучастника убийства Немцова за оскорбление

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудник Следственного комитета попросил суд не наказывать строго оскорбившего его Темирлана Эскерханова, осужденного ранее за соучастие в убийстве Бориса Немцова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Сделано это было... ну, волновался человек. Изоляция от общества. Может, он действительно думал, что я его семье угрожал. Я не угрожал его семье. Я не очень обижаюсь, прошу строго не наказывать Эскерханова", - сказал он в пятницу на заседании в Басманном суде Москвы.

Потерпевший обратил внимание суда, что Эскерханов является ветераном боевых действий, имеет семерых детей, в том числе малолетних, после чего отказался от исковых требований. "Я понимаю, что он все равно его (компенсацию - ИФ) не выплатит", - сказал следователь.

Уголовное дело в отношении Эскерханова возбуждено по статье 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства"). В рамках уголовного дела следователь подал к Эскерханову гражданский иск о защите чести и достоинства и взыскании 100 тыс. рублей компенсации.

Как считает следствие, Эскерханов, выступая перед присяжными в суде, в нецензурной форме позволил себе оскорбительные выражения в адрес представителя СКР.

Адвокат обвиняемого Анна Бюрчиева ранее рассказала, что по результатам экспертизы оскорбительным признано только одно из двух высказываний. "Выражение "шестерка", которое больше всего, как оказалось, и оскорбило следователя, признано экспертами не оскорбительным", - отметила адвокат.

Суд по делу об убийстве

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, - к 19 годам, а его брата Шадида - к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам, а Хамзат Бахаев, помогавший в подготовке преступления, получил 11 лет. Позже пяти осужденным смягчили наказание, отменив каждому их них штраф в размере 100 тыс. рублей.