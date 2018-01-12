При взрыве газа в многоэтажке в Омске пострадали шесть человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - При взрыве бытового газа в жилой многоэтажке в Омске пострадали шесть человек, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Он отметил, что среди пострадавших четверо детей.

По его сведениям, подъезд дома, где произошел взрыв, остался целым и не обрушился. Дом подлежит восстановлению.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Омске по адресу: улица 5-я Кордная, дом 9. По его словам, пострадала конструкция здания, частично обвалились стена в соседний подъезд, обрушился балкон.

В свою очередь в МЧС подтвердили сообщение о взрыве газа, информация о пострадавших уточняется.