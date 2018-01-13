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Прорыв водопровода произошел при 30-градусном морозе в центре Омска

Есть обновление от 10:41

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Омска устраняют порыв водопровода на центральных улицах, сообщила омская мэрия. В результате ЧП в районе улиц Лермонтова и маршала Жукова вода вышла на проезжую часть и тротуары.

"Специалисты АО "ОмскВодокнал" завершат необходимые работы в течение сегодняшнего дня. (...) От централизованного водоснабжения отключено четыре жилых дома: в полном объеме обеспечен подвоз питьевой воды",- говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта по улицам Лермонтова между улицами Куйбышева и Жукова, а также на улице Жукова между улицами Лермонтова 10 лет Октября временно ограничено. Спецтехника управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии занимается уборкой образовавшейся наледи (температура воздуха в Омске в субботу достигает 30 градусов мороза - ИФ).

Омская Госавтоинспекция, в свою очередь, призывает водителей к бдительности при проезде данного участка.

Теги: Россия, Омск
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