В центре Омска открыли перекрывавшееся из-за прорыва трубы движение

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полиция открыла для проезда автотранспорта две улицы в Омске, ранее закрытые из-за прорыва водопроводной трубы в 30-градусный мороз, сообщает в субботу УМВД России по Омской области.

"Все работы по ликвидации последствий выхода воды на проезжую часть на данном участке автодороги окончены в полном объеме: проведена очистка и обработка проезжей части. Движение по улицам Лермонтова и Жукова восстановлено для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ОмскВодоканал", на месте аварии находятся четыре бригады. Работы много, она усложняется морозами, поскольку из-за низкой температуры проморожены колодцы.

"Мы планируем, что закончим работы к семи-восьми часам вечера и подадим людям воду. Под отключение попали два жилых дома и шесть административных зданий, - сообщили в компании. - Машина с питьевой водой находится на пересечении улиц Бухгольца и Декабристов. Жители при необходимости могут набрать питьевую воду с автоцистерн".

Авария на водопроводе произошла утром в субботу, в районе улиц Лермонтова и маршала Жукова вода залила проезжую часть и тротуары.