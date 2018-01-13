Три человека погибли в ДТП при попытке уйти от полицейских в Петербурге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пытавшийся скрыться от инспекторов ГИБДД автомобиль протаранил столб на севере Петербурга, три человека погибли, еще двое оказались в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ГИБДД в субботу.

ДТП произошло около 3:47 субботы у дома 89 по Гражданскому проспекту в Калининском районе города. "Автомобиль под управлением водителя 1996 года рождения не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке и после преследования въехал в столб для растяжки проводов", - сообщили в управлении.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира - 1996 и 1995 годов рождения. В тяжелом состоянии госпитализированы еще двое пассажиров 1996 года рождения.