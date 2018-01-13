В Туле обнаружили стихийную свалку с химикатами

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более 4 тонн опасных химикатов обнаружено на стихийной свалке в Пролетарском районе Тулы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах региона.

"Свалка была обнаружена на одном из участков в поселке Новомедвенский в Пролетарском районе, принадлежащем частной компании. Всего обнаружено не менее ста канистр с жидкими веществами, в основном - с серной кислотой, и около десятка мешков с твердыми отходами, вероятнее всего, - это гальванический шлам. Угрозы жизни и здоровья для жителей города нет", - отметил собеседник агентства.

На месте обнаружения свалки с опасными отходами находятся представители прокуратуры, МЧС, городской службы спасения, регионального министерства природных ресурсов.

В районной администрации "Интерфаксу" сообщили, что принято решение о вывозе опасных веществ для их дальнейшей утилизации.

В настоящее время выясняется, кто собственник территории и кому принадлежали отходы. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП.