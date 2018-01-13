Транскам закрыли для грузовиков из-за угрозы схода лавин

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта по Транскавказской автомагистрали запрещено по погодным условиям, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Движение большегрузных автотранспортных средств по Транскаму закрыто на участке от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15:40 мск в связи с угрозой схода лавин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что запрет будет действовать до особого распоряжения, все соответствующие службы приведены в режим готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.