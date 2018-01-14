В КПРФ положительно оценили слова Путина о мавзолее Ленина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В КПРФ положительно оценивают высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что коммунистическая идеология взаимосвязана с христианством и считают, что это сглаживает острые углы вокруг темы Мавзолея Ленина.

"Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", - сказал журналистам в воскресенье первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Он отметил, что "лидер КПРФ Геннадий Зюганов также давно и основательно развивает тезис о связи ценностей христианства и коммунизма".

"Другой вопрос, что для коммунистов "моральный кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", - сказал первый зампред ЦК КПРФ.

Кроме того, добавил Мельников, "коммунистам и всем левым патриотическим силам понятно, что коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике".

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее православную веру.