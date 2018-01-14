Что произошло за день: воскресенье, 14 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на воскресенье пассажирский "Боинг" съехал с ВПП в турецком Трабзоне. Лайнер съехал по склону и остановился в десятках метров от воды. Никто не пострадал.

- Владимир Путин в документальном фильме "Валаам", показанном телеканалом "Россия 1" (ВГТРК), заявил, что тело Ленина в мавзолее не отличается от мощей святых для христиан. В КПРФ положительно оценили высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что коммунистическая идеология взаимосвязана с христианством.

- Число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах выросло до 50 человек. В школе объявили дополнительные каникулы, а подмосковные следователи возбудили уголовное дело.

- Пресс-служба Петра Порошенко заявила, что обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" заявления в ФСБ РФ, написанные якобы президентом Украины, являются подделкой.

- Власти Ирана заявили, что все члены экипажа иранского нефтяного танкера, который столкнулся с китайским сухогрузом в Восточно-Китайском море 6 января, погибли.

- Родственники обвиняемого в незаконном обороте наркотиков главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева покинули республику в целях безопасности, сообщил его адвокат. Власти Чечни опровергли слухи об угрозах в адрес Титиева.