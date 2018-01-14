Глава Союза журналистов Москвы посоветовал главе СКР не осмыслять медийные процессы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев посоветовал главе СКР Александру Бастрыкину не осмыслять медийные процессы, а заниматься следственной работой.

"У господина Бастрыкина время от времени случаются какие-то странные всплески осмысления медийных процессов. Я бы ему посоветовал заниматься все-таки следственной деятельностью", - сказал "Интерфаксу" Гусев, комментируя интервью Бастрыкина, в котором последний призвал определить пределы цензуры в Интернете и СМИ.

Он отметил, что год назад Бастрыкин уже высказывал свое понимание процессов, происходящих в медиасфере. "В тот раз многие сказали о своем отношении к этим его высказываниям. И вот через год он решил снова поговорить о СМИ, которые он не любит и относится крайне специфически, как сотрудник спецслужб. Они (СМИ) ему мешают и он их считает лишними", - рассказал Гусев.

Ранее "Российская газета" опубликовала интервью Бастрыкина, в котором он заявил, что в РФ нужна последовательная концепция информационной политики, в рамках которой нужно определиться с "пределами цензурирования интернета и СМИ". Кроме того, он предложил ввести внесудебную блокировку сайтов, которые содержат экстремистскую информацию, и чтобы владельцы таких ресурсов сами обжаловали блокировку через суд.

Также Бастрыкин предложил "в разумных пределах взять на вооружение китайский опыт". В частности, он привел пример, что в 2016 году Китай ввел запрет на работу в стране электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. А китайские СМИ сотрудничают с иностранными только при наличии разрешения от Министерства информатизации.