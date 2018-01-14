Глава СКР выступил за внесудебную блокировку экстремистских сайтов в России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести в России внесудебный механизм блокировки экстремистских сайтов.

"Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?" - сказал он в интервью "Российской газете", выдержки из которого в воскресенье опубликованы на сайте издания.

По словам главы СКР, необходимо предусмотреть внесудебный порядок включения материалов сайтов в федеральный список экстремистских материалов, пишет издание.

Быстрыкин отметил, что такая практика существует в Китае.

По словам главы ведомства, сейчас блокировка таких сайтов возможна на основании судебного решения, что требует времени, в течение которого ресурс продолжает работу.

"Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором, - добавил Бастрыкин. - И оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации".

Глава ведомства уточнил, что, как правило, это текстовые и аудиовизуальные материалы, связанные с деятельностью террористических организаций, а также призывы оказывать им финансовую помощь с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и других платежных реквизитов.

В ноябре генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в России за последние годы в шесть раз выросло число киберпреступлений. По его словам, к числу наиболее распространенных противоправных деяний, совершаемых с помощью информационных технологий, относятся хищение денежных средств через интернет, компьютерный шпионаж, распространение экстремизма.

Еще ранее, в октябре президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, использующих его в преступных целях.