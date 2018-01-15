Россия отказалась от участия в последнем дне встречи в Ванкувере по КНДР

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия отвергла приглашение поучаствовать в последнем дне предстоящей встречи по КНДР в Ванкувере и настояла на том, чтобы ООН тоже отказалась от участия в ней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас и китайцев на нее не пригласили, но сказали: "Встреча начнется сегодня вечером, шестнадцатого (января) основные заседания, а шестнадцатого вечером подъезжайте с китайцами, и мы вам расскажем, о чем договорились", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Сами понимаете, что это было неприемлемо. Мы настояли на том, чтобы и ООН не приняла приглашение на эту встречу. А такие приглашения ООНовцам были направлены", - добавил министр.

11 января замгоссекретаря США Стив Гольдштейн заявил, что Россия и КНР не приглашены на министерскую встречу по КНДР, которая пройдет в Ванкувере по инициативе Вашингтона и Оттавы.

"Китай и Россия будут проинформированы о результатах. На встречу они не приглашены", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

МИД назвал инициативу Канады и США по созыву конференции в Ванкувере рецидивом "холодной войны".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Канады и США по созыву конференции в Ванкувере рецидивом "менталитета "холодной войны"", неуместным на фоне наметившегося диалога между Севером и Югом Корейского полуострова.

"Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове", - сказала она журналистам на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, в Москве "неоднократно подчеркивали, что единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами".