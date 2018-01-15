"Матросская тишина" будет на особом контроле у ФСИН после скандала с VIP-камерами

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следственный изолятор N1 "Матросская тишина" поставлен на особый контроль после громкого скандала с "VIP-камерами" для заключённых, в его руководстве планируются кадровые изменения, сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз.

"Большое количество нарушений отмечено в деятельности СИЗО-1, вызвавших широкий общественный резонанс и освещение в средствах массовой информации. Были проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО-1. Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой", -сказал Мороз в понедельник, выступая на коллегии ведомства.

По его словам,несколько сотрудников уволены из органов, привлечены к дисциплинарной ответственности, часть материалов находится в следственных органах для дачи процессуальной оценки деятельности сотрудников учреждения.

В декабре 2017 года замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила в газете "Московский комсомолец", что члены ОНК обнаружили в этом СИЗО камеры с элементами роскоши, в то время как на другом уровне расположены переполненные арестантами камеры с полным отсутствием санитарии.

Позднее в Генпрокуратуре сообщили "Интерфаксу", что по результатам проверки столичной прокуратурой информации СМИ о неравных условиях содержания подследственных поставлен вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников "Матросской тишины". В отношении должностных лиц СИЗО в органы Следственного комитета направлены материалы для решения вопроса об их уголовном преследовании.

Кроме того, после публикаций в СМИ о том, что в СИЗО оборудованы специальные камеры с элементами роскоши для состоятельных заключенных, по поручению директора ФСИН в декабре 2017 года были назначены комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Москве.

11 января в пресс-бюро ФСИН сообщили, что замначальника СИЗО "Матросская тишина" уволен после проверки информации о специальных камерах для "привилегированных" арестантов.