Под Екатеринбургом задержан серийный насильник и убийца с 22-летним стажем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований женщин, длившейся порядка 22 лет. Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники полиции установили личность мужчины, который подозревается в убийстве и серии изнасилований в период с 1992 по 2014 год, совершенных в разных районах Екатеринбурга. Он был задержан и помещен под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, фигурант - ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1970 года рождения - намеревался в ближайшее время покинуть страну.

"В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений аналогичного характера. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - сказала Волк.

По ее словам, только за последние 8 лет в рамках расследования полицейскими было опрошено порядка 17 тыс. человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий.

Комментарий СКР

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, подозреваемый был задержан 11 января 2018 года в Полевском. Им оказался местный житель 1970 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, ряд изнасилований и нескольких разбойных нападений и был осужден к 15 годам лишения свободы, освободился он из мест лишения свободы в 2009 году. По предварительным сведениям, до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел. В настоящее время он арестован.

По данным следствия, преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов в нескольких районах Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась в районах автомобильных мостов и транспортных развязок.

"Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подозреваемый угрожал своим жертвам убийством", - говорится в сообщении.

Так, в декабре 1992 года мужчина напал в парке на несовершеннолетнюю на тот момент девушку. В декабре 2009 года он, как считает следствие, убил женщину, которая возвращалась домой.

В последнем установленном нападении, в сентябре 2014 года, в кустах у дома на улице Плавильщиков он попытался изнасиловать местную жительницу, но ей удалось отбиться.

В начале уголовные дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в разных районах Екатеринбурга, но в итоге удалось установить, что все преступления совершены одним лицом.

Уголовное дело расследуется по статье 117 (изнасилование несовершеннолетней) УК РСФСР, статье 131 УК РФ (изнасилование), статье 132 (насильственные действия сексуального характера), части 3 статьи 30, статьи 131 (покушение на изнасилование), статье 105 (убийство), статье 161 (грабеж) и статье 162 (разбой) УК РФ.

Дело "ангарского маньяка"

Между тем в Иркутске в понедельник продолжится судебный процесс по делу так называемого "ангарского маньяка" - бывшего милиционера из города Ангарска Михаила Попкова, который ранее был осужден пожизненно за 22 убийства и два покушения жизнь женщин. 10 января в Иркутском областном суде по делу Попкова было оглашено обвинение еще в 60 новых убийствах. И в понедельник, как сообщалось, суд приступит к рассмотрению первых эпизодов инкриминированных "ангарскому маньяку" преступлений.