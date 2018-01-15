В России

Под Екатеринбургом задержан серийный насильник и убийца с 22-летним стажем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований женщин, длившейся порядка 22 лет. Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники полиции установили личность мужчины, который подозревается в убийстве и серии изнасилований в период с 1992 по 2014 год, совершенных в разных районах Екатеринбурга. Он был задержан и помещен под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, фигурант - ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1970 года рождения - намеревался в ближайшее время покинуть страну.

"В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений аналогичного характера. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - сказала Волк.

По ее словам, только за последние 8 лет в рамках расследования полицейскими было опрошено порядка 17 тыс. человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий.

Комментарий СКР

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, подозреваемый был задержан 11 января 2018 года в Полевском. Им оказался местный житель 1970 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, ряд изнасилований и нескольких разбойных нападений и был осужден к 15 годам лишения свободы, освободился он из мест лишения свободы в 2009 году. По предварительным сведениям, до задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел. В настоящее время он арестован.

По данным следствия, преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов в нескольких районах Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась в районах автомобильных мостов и транспортных развязок.

"Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подозреваемый угрожал своим жертвам убийством", - говорится в сообщении.

Так, в декабре 1992 года мужчина напал в парке на несовершеннолетнюю на тот момент девушку. В декабре 2009 года он, как считает следствие, убил женщину, которая возвращалась домой.

В последнем установленном нападении, в сентябре 2014 года, в кустах у дома на улице Плавильщиков он попытался изнасиловать местную жительницу, но ей удалось отбиться.

В начале уголовные дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в разных районах Екатеринбурга, но в итоге удалось установить, что все преступления совершены одним лицом.

Уголовное дело расследуется по статье 117 (изнасилование несовершеннолетней) УК РСФСР, статье 131 УК РФ (изнасилование), статье 132 (насильственные действия сексуального характера), части 3 статьи 30, статьи 131 (покушение на изнасилование), статье 105 (убийство), статье 161 (грабеж) и статье 162 (разбой) УК РФ.

Дело "ангарского маньяка"

Между тем в Иркутске в понедельник продолжится судебный процесс по делу так называемого "ангарского маньяка" - бывшего милиционера из города Ангарска Михаила Попкова, который ранее был осужден пожизненно за 22 убийства и два покушения жизнь женщин. 10 января в Иркутском областном суде по делу Попкова было оглашено обвинение еще в 60 новых убийствах. И в понедельник, как сообщалось, суд приступит к рассмотрению первых эпизодов инкриминированных "ангарскому маньяку" преступлений.

Теги: Екатеринбург, МВД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Поножовщина в пермской школе: обобщениеПоножовщина в пермской школе: обобщение
В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянииПодробнее
ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборахВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборах
По данным социологов, на такой уровень поддержки может рассчитывать действующий глава государства среди тех, кто твердо намерен прийти на избирательные участкиПодробнее
Участники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассниковУчастники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассников
Драка началась в коридоре и продолжилась в классе, где были четвероклассникиПодробнее
Участник поножовщины в пермской школе состоял на учете в ПНДУчастник поножовщины в пермской школе состоял на учете в ПНД
Число пострадавших выросло до 12 человек, в драке участвовал бывший ученик этой школыПодробнее
Подравшихся на ножах школьников в Перми пытались разнять другие учащиеся и учителяПодравшихся на ножах школьников в Перми пытались разнять другие учащиеся и учителя
Состояние двух из девяти раненых оценивается как тяжелоеПодробнее
В пермской школе произошел конфликт между учащимисяВ пермской школе произошел конфликт между учащимися
По предварительным данным, ножевые ранения получили от пяти до восьми человекПодробнее
Путин сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святыхПутин сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых
По словам президента, Кодекс строителей коммунизма является сборником выдержек из БиблииПодробнее
Число попавших в больницы из-за отравления в Люберцах превысило 40 человекЧисло попавших в больницы из-за отравления в Люберцах превысило 40 человек
По данным властей, это 46 пострадавших - 40 детей и шесть взрослыхПодробнее
Мэр Люберец подтвердил увеличение числа отравившихся в кадетской школеМэр Люберец подтвердил увеличение числа отравившихся в кадетской школе
Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжестиПодробнее
У кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетяхУ кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетях
По данным СМИ, будет только официальный сайт его предвыборного штабаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
ЧП в пермской школе5 фото
15 января
ЧП в пермской школе
Самолет в Турции съехал с обрыва7 фото
14 января
Самолет в Турции съехал с обрыва
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУчастники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассниковВ РоссииВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборахЭкономикаРоссияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhoneВ РоссииУчастник поножовщины в пермской школе состоял на учете в ПНДВ миреТрамп ответил на обвинения в расизмеСпортМосква проработает санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады

Поножовщина в пермской школе: обобщение

Поножовщина в пермской школе: обобщениеВ результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии Подробнее

Пермские школы проверят после инцидента с поножовщиной в школе

Катарские истребители перехватили гражданский самолет ОАЭ

Прощание с Михаилом Державиным

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Под Екатеринбургом задержан серийный насильник и убийца с 22-летним стажем

МИД РФ выразил опасения в связи с возможным контролем США над ПРО в Японии

Мосгорсуд разрешил прогулки бывшему гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа"

Синоптики пообещали в ближайшие дни снежную и ветреную погоду в Москве

"Матросская тишина" будет на особом контроле у ФСИН после скандала с VIP-камерами

Сеул и Пхеньян согласились собрать на ОИ объединенную женскую сборную по хоккею

В Турции назвали идею США о пограничных силах безопасности "игрой с огнем"

Болельщики запросили более 3 млн билетов на ЧМ-2018

Консульский отдел посольства США в Москве переехал в новое здание

Петербург обошел Москву в рейтинге роста цен на жилье

На руднике в Африке найден пятый по величине алмаз в мире

Число отравившихся в люберецкой кадетской школе возросло до 58 человек

Япония раскритиковала КНР за отправку атомной подлодки к спорным островам

Airbus в 2017 г. увеличил отрыв от Boeing по объему заказов

СК проверит сообщения о гибели младенцев от инфекции в роддоме Великого Новгорода

В результате обрушения потолка на бирже в Индонезии пострадали более 70 человек

ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборах

ВЦИОМ насчитал 81% собирающихся проголосовать за Путина на президентских выборахПо данным социологов, на такой уровень поддержки может рассчитывать действующий глава государства среди тех, кто твердо намерен прийти на избирательные участки Подробнее

Лавров прокомментировал неточность на медали "За возвращение Крыма"

Участники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассников

Участники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассниковДрака началась в коридоре и продолжилась в классе, где были четвероклассники Подробнее

Скончался лучший бомбардир в истории "Салавата Юлаева" Владимир Быков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru