Что произошло за день: понедельник, 15 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Двое 16-летних подростков устроили поножовщину в школе N127 в Перми. В результате пострадали 15 человек, включая самих нападавших, 47-летнюю учительницу и нескольких четвероклассников. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, расследованием которого займется СКР. По одной версии, подростки подрались между собой и ввалились в класс к младшеклассникам, по другой - это было спланированное нападение. Один из участников поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Анализом ситуации займется специальная рабочая группа правительства России во главе с Ольгой Васильевой, Росгвардия проверяет все ЧОПы, охраняющие школы.

- Минюст РФ направил в суд иск о ликвидации фонда "Пятое время года", который является операционным юрлицом деятельности Алексея Навального, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвований. Фонд подал к ведомству встречный иск. В Минюсте не назвали конкретные нарушения закона, выявленные в результате проверки.

- Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в серии убийств и изнасилований женщин, длившейся около 22 лет. По данным следствия, первое преступление местный житель совершил в декабре 1992 года.

- Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "пресечь на корню" план международной коалиции под руководством США по созданию так называемых "пограничных сил безопасности" в Сирии. Он заявил, что Анкара в любой момент может начать военную операцию в северных районах Сирии, которые находятся под контролем курдов.

- В столичном управлении ФСИН признали, что в гибели топ-менеджера госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова в следственном изоляторе №5 есть вина персонала СИЗО.

- На 47-м году жизни скончалась вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

- "Газпром" решил не обжаловать решение стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа.

- Два британских истребителя сил постоянной готовности Typhoon были по тревоге подняты в воздух с авиабазы в Шотландии на перехват российских стратегических бомбардировщиков, приблизившихся к территории Великобритании. Затем стало известно, что на перехват над Северным морем двухTу-160 вылетали два бельгийских истребителя F-16.

- Консульский отдел посольства США в Москве переехал в новое здание в Большом Девятинском переулке. Туда нельзя проносить мобильные телефоны и любые другие электронные устройства. Камер хранения там также не предусмотрено.