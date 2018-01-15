Заседание суда по делу Белых пройдет в "Матросской тишине"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рассмотрение уголовного дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых продолжится на выезде в следственном изоляторе "Матросская тишина", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черненко.

"Следующее заседание суда пройдет на выезде в СИЗО. Что касается последующих заседаний, то где они будут проходить, будет зависеть от состояния здоровья подсудимого", - сказал он.

В СИЗО заседания будут проходить в закрытом режиме.

Ранее экс-губернатору неоднократно вызывалась в суд скорая помощь в связи с плохим состоянием его здоровья. Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Свою вину он не признает.