В суд к экс-губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Кировской области Никита Белых почувствовал себя плохо в среду на заседании в Пресненском суде Москвы и попросил вызвать ему скорую помощь, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

"Белых ещё в начале заседания сказал, что чувствует себя нехорошо и попросил сделать перерыв, но судья не нашла такой возможности. Поэтому мы с часу дня и до девяти вечера прозаседали с одним 15-минутным перерывом. В итоге Белых стало совсем плохо и он попросил вызвать ему скорую помощь", - сказал он.

Адвокат уточнил, что Белых пожаловался на сильную боль в голове, связанную с высоким давлением, а также в позвоночнике и суставах. В настоящее время медики его осматривают, после чего он будет доставлен в СИЗО.

По словам Грохотова, обострение недомоганий Белых связано с его серьёзными заболеваниями и режимом перевозки из СИЗО в суд.

Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Свою вину он не признает.