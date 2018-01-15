Минюст отказался назвать причины иска о ликвидации фонда "Пятое время года"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минюст России не называет конкретных нарушений закона, выявленных в результате проверки деятельности фонда "Пятое время года", который обеспечивает работу штаба оппозиционера Алексея Навального.

"Основанием для обращения (с иском о ликвидации фонда - ИФ) в суд послужили результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры города Москвы внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в понедельник на запрос "Интерфакса". В ведомстве не уточнили, какие именно нарушения были выявлены, и предоставлялась ли руководству организации возможность их устранить.

Ранее в понедельник сообщалось, что Мещанский суд Москвы через неделю рассмотрит требование Минюста РФ о ликвидации фонда "Пятое время года".

"В суд поступил административный иск о ликвидации организации. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января в 10:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Позже стало известно, что фонд "Пятое время года" подал к Минюсту встречный иск.