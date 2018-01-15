Занимающийся обеспечением работы штаба Навального фонд подал к Минюсту встречный иск

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фонд "Пятое время года", ликвидации которого добивается Минюст РФ, подал к ведомству встречный иск, сообщил "Интерфаксу" директор организации Леонид Волков.

"Мы подали встречный иск. Они требуют нас ликвидировать, мы требуем признать незаконными эту проверку и результаты проверки", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе Гагаринского суда Москвы "Интерфаксу" уточнили, что этот иск "зарегистрирован, но дата его рассмотрения пока не назначена".

Мещанский суд Москвы в следующий понедельник рассмотрит требование Минюста РФ о ликвидации фонда "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.

24 ноября прошлого года директор фонда "Пятое время года" Волков обнародовал письмо Главного управления Минюста по Москве, в котором сообщалось, что с 28 ноября по 22 декабря ведомство проведет внеплановую документарную проверку соответствия деятельности фонда заявленным в его уставе целям и законодательству РФ.

Волков отметил, что фонд "Пятое время года" является операционным юридическим лицом деятельности Навального, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований.

По словам Волкова, в связи с проверкой фонд должен представить в Минюст ряд документов, в том числе сведения о мероприятиях, которые он проводит, распространяемой им печатной продукции, его имуществе и финансовой документации.

В Минюсте тогда объяснили внеплановую проверку фонда штаба Навального требованием московской прокуратуры.