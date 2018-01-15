В России

В России в 2017 году выросло производство водки и снизилось производство вина

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия в 2017 году произвела 79,78 млн декалитров (дал) водки, что на 9% больше, чем в 2016 году, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В декабре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года производство снизилось на 11,2%, до 7,41 млн дал.

Спиртзаводы в прошлом году произвели 53,44 млн дал этилового спирта из пищевого сырья, что на 15% больше, чем годом ранее. Винодельческая промышленность в прошлом году выработала 31,97 млн дал вина, снизив производство на 13,3%.

Производство шампанских и игристых вин в 2017 году снизилось на 13,3%, до 12,77 млн дал. В декабре розлив этих вин сократился на 14,1%, до 1,79 млн дал. Коньячные предприятия в 2017 году увеличили производство на 11,6%, до 8,49 млн дал, в декабре - на 15,2%, до 0, 99 млн дал.

Но наибольшие темпы роста достигнуты в розливе фруктовых (плодовых) вин. По итогам 2017 года их производство составило 15,06 млн дал (на 147,5% больше), в декабре - 1,82 млн дал (на 195% больше).

Производство винных напитков без добавления этилового спирта в 2017 году составило 22,25 млн дал (на 24,8% меньше, чем в 2016 году), в декабре - 2,49 млн дал (на 53,9% меньше, чем в декабре 2016 года).

Винных напитков с добавлением этилового спирта в 2017 году выработано 0,66 млн дал (на 48,6% меньше).

Как считают эксперты союза, итоги прошлого года свидетельствуют об устойчивости динамики снижения потребления алкоголя в стране. Они, в частности, обратили внимание на изменение динамики производства этилового спирта и водки - со значительного роста в начале года до снижения в декабре.

Повышенный интерес к фруктовым винам эксперты объясняют переходом значительной части потребителей в более демократичную ценовую категорию, в которой эти вина выигрывают по качеству у виноградных вин и винных напитков. Снижение производства шампанского и игристых вин свидетельствует о дальнейшем сокращении платежеспособного спроса населения, пояснили эксперты, напомнив, что по сравнению с 2015 годом производство этих вин снизилось на 21%.

Теги: Россия
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