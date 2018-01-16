Роскачество обнаружило растительные жиры только в 4 из 36 образцов кефира

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская система качества (Роскачество) завершила исследование качества кефира, в ходе которого не подтвердились опасения по поводу того, что эта продукция повсеместно фальсифицируется с использованием пальмового масла.

Как сообщается в пресс-релизе Роскачества, растительные жиры найдены всего в четырех образцах из 36. Как считает заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ (ВНИИ молочной промышленности), кандидат технических наук Елена Юрова, мнение которой приводится в пресс-релизе, этот кефир нельзя назвать ни кефиром, ни кефирным продуктом. "Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации", - пояснила она.

Лабораторные испытания проводились по 35 показателям качества и безопасности. 36 популярных федеральных и региональных торговых марок кефира представляли производителей Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Москвы. Кроме того, в исследование был включен кефир трех торговых марок из Белоруссии.

По результатам лабораторных испытаний высококачественной продукцией признан кефир десяти торговых марок. Это, в частности, "36 копеек", "Авида", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский" и другие.

В ходе исследований в кефире не обнаружено опасных количеств радионуклидов, тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов. Не выявили исследования и ядовитого токсина плесневых грибов (афлатоксина М1), бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганимов.

"В ходе исследования кефира встал вопрос об антибиотиках - одной из самых обсуждаемых в мире проблем в пищевой промышленности. Приятно отметить, что ни в одном товаре эксперты Роскачества не выявили превышений. Только в девяти случаях из 36 обнаружены следы препаратов тетрациклиновой группы. Этот факт не является нарушением законодательства, однако такие товары не смогут получить государственный Знак качества", - говорится в сообщении.

Не было проблем и с жирностью кефира: фактический показатель во всех 36 образцах соответствовал заявленному.