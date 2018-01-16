Что произошло за день: понедельник, 16 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Косово убит один из лидеров косовских сербов, глава движения "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство политика террористическим актом.

- В России поданы первые иски против Apple, которая признала, что замедляла работу некоторых моделей iPhone для продления срока их службы. Всего в РФ готовятся несколько сотен таких исков.

- В Калифорнии в доме супругов обнаружили их 13 детей, которых держали прикованными к кроватям. Несколько из них уже совершеннолетние.

- ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенные в Кургане. Так как подписи аннулированы, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата.

- Выяснилось, что родители одного из подростков, напавших с ножом на школу в Перми, в прошлом году жаловались, что не справляются с воспитанием сына, и просили помощи у государственных органов. При этом губернатор Пермского края заявил, что юноши не считались проблемными. В охранявшей школу фирме рассказали, что именно сотрудники ЧОП разоружили нападавших.

- В Госдуме подготовили законопроект, который предполагает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5 тыс. рублей.

- Российский автогонщик Сергей Сироткин стал пилотом команды Williams и выступит в нынешнем сезоне "Формулы-1".

- Алексей Навальный направил в Конституционный суд России (КС) жалобу на противоречие закона о выборах президента РФ Конституции страны.

- Минкультуры подтвердило, что заявило иск о возмещении ущерба более чем на 133 млн рублей в рамках дела "Седьмой студии". Адвокат Кирилла Серебренникова заявил, что обналичиванием денежных средств в "Седьмой студии" занималась главный бухгалтер Нина Масляева, а режиссер не знает, откуда она привозила эти деньги. Суд продлил домашний арест Серебренникова до 19 апреля.