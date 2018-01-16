К подаче в российские суды подготовлено уже несколько сотен исков против Apple

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотни российских владельцев смартфонов iPhone готовятся обратиться в суды с исками к ООО "Эппл Рус" из-за умышленного замедления корпорацией работы телефонов, сообщил "Интерфаксу" во вторник управляющий партнер представляющей интересы истцов NLF group Максим Карпов.

"До конца этой недели в суды будут поданы до 10 исковых заявлений. Всего же к подаче в суд готовятся несколько сотен", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства, Карпов уточнил, что сумма компенсации, заявленная в исковых требованиях, составит несколько десятков миллионов рублей как минимум.

Адвокат отметил, что иски будут поданы как по месту нахождения ответчика, так и по месту регистрации истцов. Таким образом, по его словам, судебные разбирательства могут пройти не только в московских, но и других судах на территории России.

"Наше ключевое требование устранить замедление работы iPhone прежних поколений после обновления операционной системы до iOS 11. Не хотелось бы пока раскрывать стратегию нашей позиции, тем более, что мы хотели бы посмотреть какова будет позиция Apple в суде", - сказал он.

Как сообщила 16 января пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко, за один день в российский суд подано уже два иска к ООО "Эппл Рус", связанных с замедлением работы iPhone из-за проблем с аккумулятором. Общая сумма исковых требований составляет более 800 тысяч рублей.

Вопрос о принятии их к производству суда будет решён в течение пяти дней.

Ранее в разных странах к Apple были поданы иски из-за искусственного замедления работы ее телефонов.