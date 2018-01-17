Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке ОРВИ в Финляндии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор просит российских туристов, планирующих поездку в Финляндии, учитывать информацию о вспышке респираторно-синцитиальной инфекции в этой стране, которой только за первую неделю года заразились более полутысячи человек.

"По сообщению Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL) от 12 января текущего года, медицинские службы страны бьют тревогу относительно нарастающей вспышки инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV). Только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в столице Финляндии, однако медицинские учреждения по всей стране сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV, уточнили в Роспотребнадзоре.

Согласно статистике THL, сезонный рост заболеваемости HRSV в Финляндии наблюдается ежегодно, однако в последние годы усиливается её интенсивность, рассказали в ведомстве.

По официальны данным, в Финляндии циркулируют два типа штамма A и два типа штамма B.

"Власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъёма",- говорится в релизе.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуация при планировании поездок, отмечается в сообщении.