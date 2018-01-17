Полиция не нашла жестокости в действиях заморившей животных жительницы Екатеринбурга

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция прекратила возбужденное год назад уголовное дело о гибели животных в одном из частных домов Екатеринбурга. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-группе Управления МВД России по городу в среду.

По словам собеседник агентства, дело прекращено, "так как действия подозреваемой не вызваны хулиганскими побуждениями и не было умысла причинить животным страдания, увечья или смерть".

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В свою очередь руководитель фонда "ЗООзащита" Анна Вайман написала на своей странице в фейсбуке, что прекращение уголовного дела недопустимо. В ближайшее время юрист-волонтер фонда оспорит данное решение.

Как сообщалось, в конце января 2017 года в частном доме на улице Уктусская, который подозреваемая снимала, было найдено 18 трупов кошек и собак. По заключению экспертов их смерть наступила из-за истощения.

Еще несколько десятков котов и собак были найдены живыми, но крайне истощенными. Двадцатилетняя хозяйка "приюта" брала у граждан за вознаграждение животных на передержку или обещая пристроить в добрые руки.

Гибель животных хозяйка объяснила нехваткой денег. Зоозащитники считали, что плату за передержку екатеринбурженка просто забирала себе. Ей грозила статья "Мошенничество". Но дело по ней так и не завели.