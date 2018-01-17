Спецкомиссия проверит видео полуобнаженных ульяновских курсантов летного училища

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика, в котором приняли участие курсанты института гражданской авиации. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" секретарь губернатора Тимофей Гончарук в среду.

На видео, которое распространилось в интернете накануне, молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии учебного заведения под песню Бенни Бенасси Satisfaction.

"В специальную комиссию войдут представители Минтранса РФ и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах", - пояснил Гончарук.

По его словам, пока неясно, грозит ли курсантам отчисление.

"Есть информация, что видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено только сейчас", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщает о проверке причастности учащихся летного училища к подготовке "видеоролика с признаками эротики".

"В случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства, в том числе воздушного, и принят комплекс необходимых мер реагирования", - говорится в сообщении.

По сообщению местных СМИ, видеоролик был снят специально к одному из творческих студенческих конкурсов.