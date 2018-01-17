На развитие территорий до 2020 года будет ежегодно выделять 25 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Проект по развитию территорий продолжится в 2018-2020 годах, на эти цели из федерального бюджета будут ежегодно выделяться миллиарды рублей, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжится и в течение 2018-2020 годов. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей", - сказал Путин в среду на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

По его словам, ранее эти средства распределялись с учетом численности городов. "Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция, судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом. Но на этот счет, я думаю, мы сегодня еще поговорим", - добавил он.

Президент попросил министра строительства и ЖКХ Михаила Меня поподробнее остановиться на этом вопросе, объяснив распределение ресурсов.

Глава государства также считает важным вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства.

"Безусловно, нужно будет продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства (. . .) Когда химия возникает между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса и конечный результат воспринимают как свой собственный результат", - заявил глава государства.