ОНФ предложил расширить список исторических поселений в РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт предлагает расширить список исторических поселений, в ближайшее время обсудит этот вопрос с Министерством культуры РФ.

"Сегодня в перечень исторических поселений, утвержденный Минкультом, входит чуть больше сорока населенных пунктов, однако таких поселений по всей стране по факту гораздо больше. Я считаю, что все они, в особенности те, в которых проживает меньше 1 тысячи человек, должны быть поддержаны в рамках дополнительного финансирования. В этой связи целесообразно перечень исторических поселений пересмотреть", -сообщила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина, слова которой приводят в пресс-службе движения.

Калинина добавила, что эксперты ОНФ в ближайшее время обсудят данный вопрос с представителями министерства культуры РФ.

По ее словам, благоустройство малых городов должно производиться с учётом их истории и сохранения культурного наследия.

"В рамках программы по формированию комфортной городской среды сначала нужно изучить историю наших малых городов. Эта работа должна быть межведомственной. Помимо Минстроя РФ сюда должны включиться Минкультуры и Ростуризм", - добавила Калинина.

Эксперт ОНФ подчеркнула, что у каждого города есть историческое начало, которое важно сохранить и привести в порядок.

В ОНФ также предлагают создать региональные и муниципальные реестры всех объектов культурного наследия, провести их инвентаризацию и проводить благоустройство городской среды с учётом их сохранения.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что на лучшие проекты благоустройства в малых городах будет выделено пять миллиардов рублей.