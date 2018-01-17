Прощание с Анпиловым пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прощание с почетным председателем движения "Трудовая Россия" Виктором Анпиловым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил член исполкома движения Станислав Рузанов.
"Прощание состоится в субботу в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища", - сказал Рузанов "Интерфаксу".
Похороны Анпилова, скорее всего, пройдут на его родине в Краснодаре, добавили в движении.
Экс-председатель исполкома, почетный председатель движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался в понедельник на 73-м году жизни, не приходя в сознание после инсульта.