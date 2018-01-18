Из-за пожара после прорыва нефтепровода под Саратовом загорелись до шести домов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Под Саратовом вечером в четверг прорвало нефтепровод, нефть загорелась, после чего огонь перекинулся на частные дома, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Произошел прорыв нефтепровода в районе села Красноармейское, нефть разлилась, произошло возгорание, огонь перекинулся на поселок, горит до шести домов", - сказал источник. Все жильцы домов эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара.

По его информации, выход нефти произошел рядом с селом Красноармейское (Энгельский район области) на 413-м км нефтепровода. "Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание". По его словам, в результате загорелось два дома.

Прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, один из которых уже потушен, проводится эвакуация жителей, добавил пресс-секретарь. "Транснефть" решает вопрос о размещении пострадавших.

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда в настоящее время составляет 15 см.