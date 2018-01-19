Подозреваемый во взятке офицер полицейского Центра "Э" арестован в Петербурге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест подозреваемого во взятке начальника разведки Центра "Э" регионального ГУ МВД Эдуарда Тугушева.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тугушева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 290 УК РФ, сроком на два месяца, до 15 марта 2018 года", - сообщает объединённая пресс-служба судов города в четверг.

"По данному факту проводится служебная проверка, по завершению которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг, комментируя задержание Тугушева.

В пресс-службе петербургского управления ФСБ от комментариев по поводу задержания за взятку офицера полиции отказались.

По данным СМИ, Тугушев был задержан в Петербурге сотрудниками ФСБ 16 января на Камышовой улице по подозрению в получении взятки за непривлечение петербуржца к уголовной ответственности.