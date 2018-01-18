Замглавного инженера "Адмиралтейских верфей" арестован по делу о хищении 100 млн руб.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу замглавного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова и коммерсанта Валерия Пшеничного, обвиняемых в хищении более сотни миллионов рублей при проектировании модели корпуса и судового оборудования подлодки "Варшавянка".

Как передал корреспондент "Интерфакса", судья Елена Сергеева огласила постановление об аресте Емельченкова до 15 марта. Ранее в четверг аналогичную меру пресечения по данному делу избрали для Пшеничного.

Как сообщалось, в рамках возбужденного 12 января уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ были задержаны заместитель главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" и генеральный директор компании АО "Новит Про".

Как следует из оглашённого в четверг судьёй постановления, путем необоснованного завышения стоимости контракта в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 "Варшавянка" Г.Емельченков и В.Пшеничный похитили не менее 100 млн рублей.

Деньги поступили на расчетный счет соисполнителя АО "Новит Про", после чего были похищены обвиняемыми.

"Следственные органы проводят проверку на предприятии. Им оказываем все возможное содействие", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в четверг.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", петербургское АО "Новит Про" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Гендиректором значится Юрий Корельский. Чистая прибыль компании в 2014 году составила более 6,2 млн рублей, в 2015 - более 120 тыс. рублей. По итогам 2016 года компания осталась в убытке более чем на 11,5 млн рублей.