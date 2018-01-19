Путин обратится с посланием Федеральному собранию в начале февраля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на собеседника, близкого к администрации главы государства.

Информацию о том, что мероприятие состоится до мартовских выборов, подтвердил газете пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источники "Известий" в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля. Эту же дату назвал наиболее вероятной еще один собеседник "Известий", близкий к администрации президента.