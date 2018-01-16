ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия проведет проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенными в Кургане, однако, поскольку подписи аннулированы, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата, заявила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Майя Гришина.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила , что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время. По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, на которого ссылается издание, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

"Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность", - сказала об этом Гришина.

Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных. "В то же время, если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может", - отметила Гришина.

По ее словам, штабы всех кандидатов "очень жестко проверяют подписи, собранные в поддержку претендентов на президентское кресло, тщательно отбраковывают автографы, которые вызывают сомнения".

Гришина добавила, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней, "к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".