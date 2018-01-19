Электоральный рейтинг Путина составил 66%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Две трети россиян (66%) поддержали бы Владимира Путина, если бы выборы президента РФ состоялись в следующее воскресенье, сообщает фонд "Общественное мнение".

По 6% респондентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина.

За журналистку Ксению Собчак отдали бы голоса 2% россиян, за председателя Федерального политкомитета "Яблока" Григория Явлинского - 1%.

Еще 8% респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, а 9% затруднились ответить.

По данным социологов, Путину доверяют 78% россиян, не доверяют - 17%.

О том, что он работает на своём посту хорошо, заявили 81% респондентов (противоположного мнения придерживаются 9%, затруднились с ответом 10%).

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доверяют 38% респондентов, не доверяют - 49%, затруднились ответить 12%.

Работой Медведева на посту главы правительства довольны 39%, недовольны - 38%, у 24% нет ответа.

Опрос проведен 13-14 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них в качестве кандидата-самовыдвиженца заявил действующий глава государства Путин. Первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ стал Жириновский, зарегистрирован и кандидат от КПРФ Грудинин.