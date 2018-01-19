Что произошло за день: пятница, 19 января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России продолжилась череда жестоких нападений школьников на учащихся вместе с ними детей: в пятницу в столице Бурятии Улан-Удэ ученик девятого класса напал на семиклассников и учительницу, а затем попытался покончить с собой. Все подробности - в нашем обобщении.

- Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО

- Прокатчик "Приключений Паддингтона 2" заявил о разрешении ситуации с релизом картины, фильм выйдет в прокат 20 января

- Полиция Казахстана назвала предварительную причину возгорания автобуса, в котором погибли 52 человека. По показаниям выживших, пожар начался в салоне из-за пользования "бензиновым источником открытого огня".

- Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка, который после докапитализации в первом квартале передадут государству

- Электоральный рейтинг Путина, по опросу ФОМ, составил 66%. По 6% респондентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

- Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд

- Франция на три дня отпустила Керимова в Россию

- Пеле попал в больницу из-за истощения