В посольстве США в Москве опровергли финансирование оппозиционных групп

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве опровергло заявление российской стороны о том, что американские дипмиссии тайно финансируют оппозиционные группы.

"Заявление МИД абсолютно не соответствует действительности и непродуктивно. Мы рекомендуем вам обратиться к российскому правительству за разъяснением, почему делаются такие заявления", - заявила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель посольства Мария Олсон, комментируя сообщение МИД РФ.

Накануне российский МИД потребовал от американских властей пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы России.

"Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс "Баззфид" опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства - действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны", - говорилось в комментарии МИД РФ.

"В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается", - отмечалось в комментарии МИД РФ.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в Америке. Аналогичным расследованием занимается команда спецпрокурора Роберта Мюллера.