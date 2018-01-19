Пришедшим с обыском силовикам пришлось выломать двери в кабинет вице-мэра Махачкалы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудникам ФСБ пришлось выломать двери кабинета заместителя мэра Махачкалы (Дагестан) Курбана Курбанова в ходе обысков в городской администрации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Двери в кабинет были закрыты, и никто не хотел их открывать. Тогда пришлось применить силу и выломать. Обыски и изъятие документов проводились совместно с прибывшими из Москвы прокурорами", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время следственные мероприятия завершены.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева. Он подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Сотрудники спецслужб в пятницу проводили обыски и выемку документов в горадминистрации и доме Мусаева.