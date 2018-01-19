Мэра Махачкалы задержали по делу о злоупотреблениях при выделении земли

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мэр Махачкалы Муса Мусаев задержан по обвинению в превышении полномочий и помещен в изолятор временного содержания, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Его задержали по статье 91 Уголовного-процессуального кодекса РФ. Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение и его арестуют", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание мэра явилось результатом расследования, проведенного управлением ФСБ России по Дагестану при содействии аппарата врио главы республики Владимира Васильева.

В следственном управлении СКР по региону подтвердили информацию о задержании мэра Махачкалы.

"Информация верная. Мэр задержан. Его допрашивали в СУ СКР по республике в Махачкале. После этого его увезли в изолятор временного содержания, где ему будет предъявлено обвинение", - сказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета (СК) сообщили, что Мусаев подозревается в злоупотреблениях при выделении коммерсантам участка городской земли. Так, по версии следствия, он "незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность земельного участка за плату в размере 1,1 миллион рублей".

В пятницу силовики провели обыски у Мусаева на работе и дома.