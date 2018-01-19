Россияне склонны считать РФ свободной и развитой страной

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Большинство россиян считают, что живут в свободной (77%), развитой, передовой стране (63%), обратного мнения придерживаются 22% и 27% соответственно, сообщает фонд "Общественное мнение".

Уверенности в том, что Россия - богатая страна, у респондентов чуть меньше: 49% говорят, что живут в богатой стране, 37% - что в бедной. Затруднились ответить 15% участников опроса, проведенного 13-14 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

По мнению респондентов, Россию в мире считают богатой (64%), развитой, передовой (60%), свободной (58%) страной. Три четверти опрошенных (74%) уверены, что Россию в мире уважают.

Между тем, почти каждый второй (47%) респондент полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное (противоположной точки зрения придерживаются 37%).

В том, что Россию в мире боятся, убеждены 84% россиян. Большинство (74%) считают, что это хорошо.

Респонденты также полагают, что влияние России в мире в последние годы скорее растёт (71%), чем снижается (4%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (17%), проведением открытой, миротворческой внешней политики (8%) и называют это заслугой президента РФ (6%).

О том, как сегодня относятся к России в мире, мнения респондентов разделились: 50% считают, что плохо, 39% - что хорошо.

Неоднозначно россияне отвечают и на вопрос о том, как изменяется в последние годы отношение к стране в мире: 32% видят улучшения, 35% - ухудшения, 24% считают, что оно остаётся неизменным.