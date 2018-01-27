Почти 70% россиян собрались следить за предвыборной кампанией

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Две трети россиян (67%) планируют следить за предвыборной кампанией кандидатов в президенты РФ, 31% не будут этого делать, сообщили в Фонде "Общественное мнение". Социологи провели опрос среди 1500 респондентов 20-21 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Телевидение в качестве основного источника информации о президентской кампании выбрали 39% респондентов из числа тех, кто будет следить за выборами, интернет - 10%, и то, и другое - 17%.

При этом в пожилой аудитории ТВ предпочли 65% опрошенных, в молодежной - в четыре раза меньше (16%). С интернетом картина зеркальная: пользоваться им перед выборами намерены только 2% россиян старшего возраста, тогда как среди молодежи интернет предпочли 20% участников опроса.

Отвечая на вопрос, из каких источников россияне вообще черпают информацию, три четверти опрошенных (75%) назвали телевидение, 36% - новостные ресурсы интернета, 17% - форумы, блоги, соцсети, 16% - "сарафанное радио", 14% - радио, 12% - газеты и журналы.

Что касается доверия к источникам информации, то и здесь на первое место респонденты поставили телевидение (49%). Затем следует новостной интернет (16%), разговоры с родственниками, друзьями (9%), печатная пресса и радио (по 8%). Менее всего россияне склонны верить соцсетям (7%). При этом четверть участников опроса (24%) доверяет всем источникам одинаково, не выделяя особенно ничего.

Из итогов опроса следует, что больше половины респондентов (58%) предпочитают узнавать о последних событиях в нашей стране и за рубежом из передач Первого канала. Немного меньше аудитория у "России 1" (51%). Затем с большим отрывом идут НТВ (30%), "Россия 24" (16%), РЕН ТВ (11%). Среди тех каналов, которые упомянули менее 10% опрошенных, - "Пятый" (8%), "Звезда" и ТВ Центр (по 7%), ТНТ (5%). Остальные не перешагнули 5-процентную планку.

Участники опроса также назвали интернет-источники новостей. Это в первую очередь новости в поисковиках (36%), соцсетях (17%), интернет-СМИ (9%). В числе лидеров поисковиков - Яндекс (29%), Gооgle (13%), Mail.ru (7%). У соцсетей впереди ВКонтакте (11%), Одноклассники (7%), Инстаграм (4%).